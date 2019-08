Furti di bici a San Leone: c'è una regia comune dietro i colpi?

Ladri di biciclette a San Leone. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. A quanto finora denunciato da alcuni cittadini, nella frazione balneare si sarebbero in questi giorni consumati almeno due casi di furto di bici anche di modelli abbastanza costosi che lascerebbero presagire, per modus operandi e bersagli individuati, una particolare attenzione per questa particolare tipologia di oggetti.

Le forze dell'ordine stanno in tal senso effettuando delle verifiche ad hoc per accertare se dietro vi sia appunto una regia unica o meno.