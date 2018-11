Banda di ladri prende di mira le villette estive: messi a segno due colpi

Hanno forzato le finestre e si sono intrufolati, sapendo di poter agire in maniera indisturbata. Due i furti messi a segno nel quartiere di Bovo Marina a Montallegro. Ad essere prese di mira dalla banda di ladri – impossibile, infatti, ipotizzare che ad agire sia stato soltanto un delinquente – sono state due villette di villeggiatura. Due case che erano, di fatto, deserte in questo periodo dell’anno. Ecco perché i “topi d’appartamento” erano sicuri di poter agire in maniera indisturbata.

Dalle abitazioni, dopo che tutto è stato messo letteralmente a soqquadro, i ladri hanno portato via utensili vari, suppellettili che non è escluso che siano stati scambiati per oggetti d’argento, generi alimentari come scatolame e bottiglie di pomodoro e attrezzi da lavoro. A fare la scoperta, quando sono tornati a dare un’occhiata alle proprie case al mare, sono stati i proprietari. E’ stato, naturalmente, richiesto l’intervento dei carabinieri e i militari si sono subito precipitati per effettuare il sopralluogo. E’ stata raccolta la doppia denuncia e sono state avviate le indagini per cercare di dare una identità ai farabutti che hanno razziato le due abitazioni di villeggiatura. Ladri che non si sono lasciati dietro le spalle alcun indizio e questo certamente non aiuta l’attività investigativa.