Estradato per quattro furti in Belgio, torna in Italia e viene arrestato ancora

Torna dal Belgio dopo che la magistratura ha annullato il mandato di arresto europeo e rientra in Italia: neanche il tempo di arrivare a casa che alcuni poliziotti lo hanno fermato in via Imera per un controllo e lo hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una precedente accusa di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.

Il trentenne Calogero Colombo, di Porto Empedocle, nei mesi scorsi era stato arrestato in esecuzione di alcuni mandati di arresto europeo per una serie di furti in Belgio. Colombo, difeso dall’avvocato Davide Casà, innanzitutto deve scontare alcuni anni di reclusione per una serie di furti in appartamenti e negozi.