Scompaiono auto e ciclomotori, è escalation di furti in città

Escalation di furti di autovetture e ciclomotori. Cinque le macchine scomparse soltanto negli ultimi giorni dalla città dei Templi. Utilitarie, per la maggior parte, che erano state ordinariamente posteggiate lungo il ciglio del marciapiede: sia in centro che in periferia. Dei reati predatori, dopo aver raccolto le denunce contro ignoti, si stanno occupando polizia e carabinieri. Forze dell’ordine che stanno sviluppando le indagini nel tentativo non soltanto di ritrovare i mezzi, ma anche di identificare i malviventi.

Nelle ultime ore, dopo che un’autovettura era stata rubata – sempre nella città dei Templi – pare che si sia rimesso in moto il Gps e l’agenzia di assicurazione ha immediatamente allertato il 113. Le pattuglie sono accorse in quella che era la località individuata dalle coordinate, ma del mezzo non è saltata fuori nessuna traccia. E’ stato invece ritrovato un ciclomotore, sempre dalla polizia di Stato, che era stato rubato in centro.