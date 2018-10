Raffica di furti in abitazione: sei i colpi in altrettanti giorni

Raffica di furti - sono stai 6 in altrettanti giorni - nella località balneare menfitana di Porto Palo, a Menfi. I malviventi hanno rubato di tutto, ma trattandosi di case che vengono abitate soltanto nei mesi estivi, non hanno trovato denaro o preziosi. E allora l’attenzione dei ladri si concentra, in particolare, sugli elettrodomestici. Sono state rubate lavatrici e in qualche occasione hanno portato via pure frigoriferi.

Ci sono state anche case da dove i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Menfi. Un’ipotesi è che possa trattarsi, per le modalità dei furti e per quello che viene prelevato, di una banda che si muove su un vasto territorio, anche compreso tra più province. E molti furti, negli ultimi anni, sono stati commessi da bande composte da gente dell’Est europeo che si sono mosse in diversi Comuni dell’area Belicina, agrigentini, trapanesi e palermitani.