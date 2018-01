"Furbetti della 104", chiusi gli interrogatori: medici disconoscono le firme sui certificati

Sono pronti a disconoscere le firme apposte sui certificati alcuni medici coinvolti nel secondo filone dell'inchiesta sui "furbetti della 104". Certificati che sarebbero serviti agli insegnanti ottenere agevolazioni derivanti dalla legge. È quanto emerge dagli interrogatori di alcune delle 80 persone a cui è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

I medici - si legge sul quotidiano La Sicilia - per discolparsi dalle accuse, ritengono di essere essi stessi vittime di falsi. Nell'inchiesta, in cui sono coivolti 31 sanitari, insegnanti e familiari, riguarda decine di certificati medici che sarebbero stati emessi per ottenere trasferimenti in provincia di Agrigento con false invalidità, certificate da medici compiacenti.

Davanti al gup, Stefano Zammuto, invece, si sta tenendo l'udienza preliminare a carico di coloro che sono stati coivolti nella prima tranche.