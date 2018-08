Brucia il bosco di Seccagrande, sono in arrivo canadair ed elicotteri

Stanno intervenendo gli elicotteri e i canadair per cercare di circoscrivere l'esteso fronte di fiamme che sta inghiottendo una vasta area boschiva di contrada Camemi a Seccagrande. Sul posto, lavorano da ore i vigili del fuoco e gli uomini del corpo Forestale. Da poco è stato richiesto anche - per cercare di fare in fretta ad avere la meglio - l'intervento dei mezzi aerei.

Squadre della Forestale sono impegnate anche nella zona di San Calogero bianco e a Cattolica Eraclea. Ma a preoccupare di più, in questo momento, è il vasto incendio di Seccagrande.