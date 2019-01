Fuoco nella notte, le fiamme devastano un furgone: indagano i carabinieri

Rogo nella notte a Favara. Le fiamme, intorno alle 3, hanno avvolto un camion Iveco utilizzato per il trasporto di frutta che si trovava in via Sant'Angelo. Il fatto è accaduto nella zona nota come "Conzu" e il mezzo risulta essere di proprietà di una donna favarese di 24 anni, in uso però ad un uomo che si occupa appunto del commercio di frutta e verdura.. Non si conoscono, al momento, le cause del rogo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della tenenza di Favara.

Il fuoco ha inghiottito il furgone di proprietà del favarese. Spetterà ai carabinieri, dunque, fare chiarezza su quanto accaduto. Si valuta anche l’eventuale presenza di telecamere di video sorveglianza che potrebbero rivelarsi utili per individuare l'eventuale responsabile del gesto, qualora non si trattasse di un rogo accidentale.