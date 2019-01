Fulvio Scichilone sbarca in Oriente, la sua app alla conquista della Corea del Sud

E’ agrigentino, ed ha creato un'App che sta facendo parlare di sé. Lui è Fulvio Schichilone. Il 2018 è stato chiuso a suon di gloria, la sua applicazione era tra le più vendute. Adesso c’è una nuova novità.

Si, perché adesso "Reflex Camera", software per smartphone che consente di trasformare un normale cellulare in una fotocamera avanzata, sbarca nel mercato orientale. Per l'occasione la grafica è stata anche aggiornata, inserendo un suggestivo tramonto sulla Scala dei Turchi che diverrà, evidentemente, anche una occasione di visibilità importante per il sito della costa agrigentina.

“Il 2019 inizia nel migliore dei modi”. Questo il commento del giovane Fulvio Scichilone. La Reflex Camera è l’app del giorno nell’ambizioso mercato coreano. Un carezza di gloria per l’agrigentino che continua a collezionare consensi. Non solo gloria per lui, ma anche per la speciale Scala dei Turchi che potrà essere vista anche dagli asiatici.