Tunisini in fuga da Villa Sikania, il sindaco di Siculiana: "Entrano dalla porta ed escono dalla finestra"

“Siamo qui per manifestare il disagio sociale perché, nel giro di un mese e mezzo, si sono verificati due casi di fuga. Bisogna dedurre che la struttura non è idonea ad ospitare i migranti”. Queste sono state le parole che il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, ha pronunciato dai microfoni di AgrigentoNotizie durante il sit-in di protesta che ha visto un gruppo di cittadini, amministratori e consiglieri comunali manifestare per chiedere la chiusura del centro “Villa Sikania”.

Venti tunisini in fuga da Villa Sikania, scoppia di nuovo la protesta a Siculiana

Sulle fughe dei migranti, ospiti della struttura, il sindaco Lauricella dice: ”Ci sono delle finestre a ottanta centimetri dalla strada e dal marciapiede, quindi, in buona sostanza i migranti entrano dalla porta ed escono dalla finestra”. “Noi abbiamo una vocazione turistica – dice invece il presidente del consiglio comunale di Siculiana, Giovanni Paolo Mira, – e vogliamo fare turismo”. Ad assistere al sit-in dalle finestre del centro, alcuni tunisini ospiti. “Vogliamo uscire – dicono - qua non ci sono sigarette, dalla mattina alla sera solo con un bicchiere di latte”. L’amministrazione comunale di Siculiana, ha chiesto ed ottenuto, per oggi, un incontro urgente con il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, per chiedere il trasferimento dei migranti e la chiusura di “Villa Sikania”.

Nella struttura d'accoglienza ci sono anche i migranti giunti ieri sera, con il traghetto di linea, a Porto Empedocle da Lampedusa.

Nella struttura d'accoglienza anche i migranti giunti ieri sera a Porto Empedocle da Lampedusa