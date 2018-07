Frode nel commercio di prodotti elettronici, disposto sequestro da un milione di euro

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Porto Empedocle in collaborazione con i funzionari di Catania e Siracusa hanno portato a termine una complessa attività di verifica che ha portato alla scoperta di una frode Iva intracomunitaria nel settore del commercio di prodotti elettronici su internet.

L'indagine avviata nel 2014 ha riguardato un'operazione nazionale (missing trader) che effettuava acquisti intracomunitari da un noto operatore francese e li immetteva sul mercato nazionale tramite il cosiddetto "dropshipping".

Nei confronti dei beneficiari della frode carosello e sei soggetti prestanome - ha reso noto l'Agenzia Dogane e Monopoli - tutti residenti in territorio siciliano è stato disposto un sequestro "per equivalente" di immobili e conti correnti per un importo complessivo di un milione di euro.