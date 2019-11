I giovani ritornano a marciare contro i cambiamenti climatici: "Servono risposte concrete"

Quarta giornata di sciopero glibale oggi indetto dai gruppi “Fridays for future” ispirati dalla giovane ambientalista Greta Thunberg. Nella città dei templi, la marcia di sensibilizzazione a cui hanno aderito studenti, Wwf e Legambiente, da piazza Marconi si è mosso lungo le vie del centro per sciogliersi poi nel cortile del Palazzo di città. Ad accogliere la delegazione di manifestanti è stato l’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel. I giovani, rivolgendosi all’amministratore, hanno formalmente richiesto un’inversione di tendenza in materia di politiche per la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente.

“Pretendiamo dalla città un segnale forte – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Antonio Quartararo, presidente del gruppo locale Fridays for future – i giovani ci sono – ha aggiunto – ma noi aspettiamo le risposte dal comune, perché il futuro è nostro e noi dobbiamo custodirlo e proteggerlo”.