FridaysForFuture Agrigento, svolta la prima riunione operativa dell'associazione

Lo scorso sabato, giorno 11 maggio 2019, sì è svolta la prima assemblea pubblica del movimento "Fridaysforfuture Agrigento" presso il "Centro Culturale Pier Paolo Pasolini", sito in Via Atenea.

La discussione è stata incentrata da un lato sulla presentazione della nuova struttura politico-sociale agrigentina, che si pone come obiettivo l'analisi nonché la risoluzione dei problemi ambientali nella prospettiva più generale della rivendicazione di un reale diritto al futuro, dall'altro sulle proposte e sui contributi delle differenti e numerose realtà che vi hanno aderito, tra le quali "TTT- Tierra Techo Trabajo", "Imesi - Istituto Mediterraneo Studi Internazionali", "Italia Nostra", "VisitAgrigento", "Ripuliamo Catania"e "Laici Comboniani Agrigento".

Al centro del dibattito non solo la necessità di interrogarsi sulle problematiche ambientali, analizzate sotto la triplice prospettiva politica, sociale e culturale, ma anche la grande data dello "Sciopero Globale per il Futuro" che attraverserà le strade e le piazze di tutto il globo in occasione del prossimo 24 Maggio.

Con la sfida sempre costante di una crescente adesione cittadina ai momenti di discussione e di formazione sulle tematiche ambientali e non solo, FridaysForFuture Agrigento ringrazia la collettività per la partecipazione allo scorso evento e rinnova l'invito aperto a prendere parte al neoMovimento e alle prossime iniziative, prima fra tutte, lo ricordiamo, proprio il 24 Maggio.