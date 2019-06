Fortitudo Agrigento e Ciani, le strade si dividono: è la fine di un'era

"Le strade tra la Fortitudo Agrigento e coach Ciani si separano". L'annuncio da parte della società biancazzurra è arrivato di buon mattino, l'allenatore saluta dopo otto stagioni. E' la fine di un'era, quella targata coach Franco Ciani. Una scelta, si legge nella nota della squadra agrigentina, inaspettata.

"Coach Franco Ciani - fa sapere la società - ha segnato la storia della Fortitudo Agrigento. Con lui vittorie, record e coppe: una lunga avventura durata per ben otto stagioni".

Il patron Salvatore Moncada aveva dichiarato a chiare lettere "coach Ciani è uno di noi". Oggi l'addio definitivo che sancisce la fine di un percorso lungo otto stagioni. "E’ difficile resistere così tanto tempo lontani al richiamo di casa - dice Moncada. Al coach non posso che augurare le migliori fortune sia professionali che umane. Il coach è entrato di diritto nella storia della Fortitudo Agrigento. Con lui ho condiviso tanto, sia gioie che dolori. Come dimenticare quel canestro che ci ha separati da una storica promozione in A1, ma anche delle storiche vittorie. E’ stato un allenatore, ma nel tempo è diventato anche un amico. Adesso le strade tra lui e la Fortitudo Agrigento si separano, ad attenderlo ci sarà una nuova avventura. Il mio saluto va all’uomo Franco Ciani ed anche all’allenatore che ha portato in alto, insieme agli altri, il nome della Fortitudo Agrigento. Dopo la riconferma dichiarata in conferenza stampa, a seguito dei discorsi fatti prima del suo ritorno a casa per le vacanze, in cui dichiaravo che il coach era uno di noi, lui ha espresso le sue difficoltà a stare così lontano dalla famiglia e noi non potevamo far altro che accettare. Buona fortuna, coach Ciani”. L'allenatore è stato accostato alla panchina di Montegranaro, società di serie A2 del girone Est.