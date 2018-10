Fake news, il sociologo licatese Francesco Pira su radio Margherita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell’università di Messina, sarà ospite giovedì 1 novembre 2018 alle 9,30 (ma anche alle 17,30 e 01,30) di Radio Margherita Musica Italiana, Superstation nazionale. Sarà intervistato nel corso del programma “Parliamone con…” condotto da Mariella Palermo. Parlerà di disinformazione e fake news nella striscia quotidiana, della seguitissima emittente nazionale, che affronta temi di varia attualità con ospiti ogni giorno diversi. Radio Margherita è tra le prime 20 emittenti più ascoltate in Italia, da sempre, la più ascoltata in Sicilia. E' possibile ascoltarla anche in streaming www.radiomargherita.com o scaricando l'app "iMargherita"