Francesca Valenti è il nuovo presidente dell'Assemblea territoriale idrica

Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti è il nuovo presidente dell'Assemblea idrica integrata. L'elezione è arrivata pochi minuti fa nel corso di una specifica seduta dell'Ati idrico con 31 voti su 37, mentre quattro voti sono andati a Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali. L'elezione era nell'aria già nei giorni scorsi e alla fine si è concretizzata in modo abbastanza rapido. Valenti è stata, fin dal suo insediamento, forse uno dei primi cittadini che con maggior forza hanno sostenuto la linea di "attacco" nei confronti della Girgenti Acque, e, quindi, la sua nomina ha un valore importante per chi temeva un "infiacchimento" del percorso di risoluzione del contratto con il gestore privato. Un impegno gravoso che la precedente gestione ha lasciato in eredità e che adesso dovrà essere portato avanti con tutte le conseguenze,legali e gestionali, del caso.