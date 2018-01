Frana sulla provinciale, gara d'appalto per oltre 700 mila euro

Scade il 10 gennaio il termine per partecipare alla gara per i lavori di rimozione della frana sulla provinciale 34, bivio Tamburello-Bivona. Lo rende noto il Libero Consorzio di Agrigento.

L'apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica del 15 gennaio alle 10, nella sala gare dell'ex Provincia. L'importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza e costo del personale, è di 709.772 euro di cui 11.153 per gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono finanziati con fondi dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana. I lavori si svolgeranno nelle area relative ai Comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Palazzo Adriano e Bivona. La ditta aggiudicataria avrà 365 giorni di tempo per concludere i lavori a partire dalla data di consegna dei lavori.