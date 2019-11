Il maltempo preoccupa Porto Empedocle, frana a Ciuccafa: pompieri in azione

Torna la paura a Porto Empedocle. Questa mattina si è sgretolata una parte della montagna di contrada Ciuccafa. Lo smottamento, probabilmente dovuto al maltempo, ha preoccupato e non poco i residenti della zona.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno evitato il peggio, ma la zona è monitorata ogni momento.

La montagna, che si trova a ridosso delle palazzine di contrada Ciuccafa, ha preoccupato. Lo smottamento potrebbe essere avvenuto per via del maltempo. Non ci dovrebbero essere, al momento, danni a cose o persone.