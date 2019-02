Spazzatura e topi in città, il web non perdona: impazza la satira

Rifiuti e topi in città, la città si ribella ed il web insorge. In pieno centro i rifiuti sono ammassati in ogni dove, facile preda di ratti o di cani randagi. Gli agrigentini, quelli che risiedono nel centro storico fanno appello all’Amministrazione comunale.

Chiedono ordine e rispetto, gli altri sperano che nella coscienza degli “incivili” qualcosa possa cambiare. Agrigento ed i rifiuti, tutto ciò sta diventando un caso.

Sul web a volte, però, si è anche sdrammatizzato. A farlo è come sempre Satira Agrigentina, gruppo Facebook che conta migliaia di iscrizioni. Fotomontaggi, goliardie e idee brillanti: la satira denuncia una situazione di degrado che dovrebbe, quanto prima, trovare una soluzione.