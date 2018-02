La Valle tra i palazzi della città, Firetto contro tutti: "E' una grande infamia"

Non si placa la polemica sullo scatto che ritrae la Valle dei Templi, tra i palazzi della città. A difesa dell’autore della fotografia, è l’Assostampa Catania. “Uno dei migliori reporter italiani, Fabrizio Villa, non un paparazzo qualsiasi, da molte ore è sottoposto ad un linciaggio intollerabile. La Valle? L’immagine non è manipolata, ed è stata casualmente tirata in ballo. Nessuno vuole discredito su una delle capitale del turismo siciliano".

"Il popolo webete - continua nella nota l'Assostampa - dei social ha ritenuto, forse, per uno strano riflesso condizionato, che la foto possa avere avuto un qualche ruolo nella bocciatura di Agrigento o che, peggio ancora, sia una foto costruita per gettare discredito su una delle capitali del turismo siciliano. Siciliano, a scanso di equivoci, è anche il fotografo. La catena di insulti, minacce, volgarità non accenna a placarsi, nonostante un educato tentativo di spiegazioni da parte dell’autore. Addirittura il sindaco di Agrigento capeggia questa sorta di rivolta social. La segreteria di Assostampa Catania esprime solidarietà professionale e vicinanza personale al collega Fabrizio Villa, oggetto di una così volgare reazione e mette a disposizione fin da ora il proprio ufficio legale per eventuali azioni legali che potranno essere intraprese contro chi usa i social senza alcun autocontrollo".

lI sindaco Firetto, dopo avere ironizzato sui social, è stato chiaro: “Darò mandato all’ufficio legale. Inoltre contatterò il direttore del giornale per chiedergli un' immediata presa di distanze dalle scelte redazionali. Agrigento sta vivendo una pagina nuova di storia che la rende protagonista di bellezza e di accoglienza. Mai più infamia e falsità”. Gli agrigentini non si sono fermati, in tanti hanno dato vita a dei fotomontaggi esilaranti. Tra questi la statua della Libertà a ridosso dei Templi, o ad anche il Colosseo.