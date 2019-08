Tentano di sfuggire ad un posto di blocco, trovati in possesso di droga: un arresto

I carabinieri della Tenenza di Favara, durante la serata di ieri, hanno arrestato C.A., quarantasettenne favarese, per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un altro trentenne di Favara per gli stessi reati.

Durante i controlli antidroga, disposti dal Comando Provinciale di Agrigento e che si stanno svolgendo in tutta la provincia, in queste settimane, la pattuglia dei Carabinieri di Favara si è imbattuta in un’utilitaria di colore scuro che, ignorando l’alt dei militari ha tentato di proseguire la sua corsa per evitare di sottoporsi al controllo.

L’auto è stata però prontamente raggiunta dai carabinieri: a quel punto inevitabile è stata la perquisizione del mezzo e di chi vi viaggiava che ha consentito di rinvenire 5 grammi di cocaina.