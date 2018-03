A Licata, come in tutto il paese, il Movimento è prima forza politica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche a Licata il Movimento 5 Stelle supera tutti, confermandosi ancora una volta prima forza politica della città. Come era già avvenuto nelle precedenti elezioni politiche ed europee, il M5S di Licata distacca i suoi rivali ed arriva a raggiungere il 50% di preferenze.

Indubbia la soddisfazione di tutti gli attivisti del paese che hanno visto, giustamente premiato, il lavoro fatto e la passione messa per cambiare l’attuale sistema di fare politica a Licata

“La gente ci ricambia della coerenza dimostrata in tutti questi anni, sia a livello nazionale che locale” commentano gli attivisti di Licata del M5S. “Fare quello che si enuncia- si promette - si dice per tanti anni - è qualcosa di inconcepibile per gli altri partiti politici, loro non mantengono le promesse fatte: ma noi ci riusciremo. Il reddito di cittadinanza, una sanità migliore (abolizione dei ticket), il sostegno all’agricoltura, alla pesca, all’ambiente e alle energie rinnovabili, il lavoro per i giovani, la sicurezza e l’aiuto alle famiglie (17 miliardi): sono questi i nostri obiettivi politici poiché da questi nasce la salvezza per la nostra gente.”

Purtroppo questa legge elettorale sbagliata, che favorisce le coalizioni, i vecchi schieramenti politici e gli accordi sottobanco, ci ostacola ma non ci farà desistere dai nostri programmi e dai nostri obiettivi.

Ringraziamo le forze dell’ordine, gli impiegati comunali e tutti quanti hanno lavorato senza sosta per queste elezioni.

La soddisfazione è grande per tutti noi e ci dà la giusta motivazione e l’entusiasmo per continuare la nostra lotta di rigenerazione della politica licatese, affinché si possa presto ritornare a ridare dignità ad ogni cittadino di Licata.