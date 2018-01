"GameDay", la Fortitudo Agrigento torna in tv: i biancazzurri in diretta su Sportitalia

Agrigento non vince da dicembre, per questo oggi più che mai è una delle partite crocevia della stagione. La Fortitudo Moncada affronta la Remer Treviglio, una squadra ostica e importante. Il play Tommaso Marino è tra i giocatori più forti dell’interno lotto del girone Ovest, Ciani lo sa ed in settimana ha caricato i suoi ragazzi.

Zugno e compagni sono pronti a riscattare le ultime quattro sconfitte, Williams sta bene e Zilli è pronto ad essere nel quintetto di partenza. Agrigento torna in tv, dalle 11 e 30 i biancazzurri saranno in diretta su Sportitalia per la 18esima giornata di campionato di serie A2.