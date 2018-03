Fortitudo School Cup, che spettacolo al PalaMoncada: vince il "Majorana"

Duemila cuori hanno riempito il PalaMoncada per la terza edizione della Fortitudo Amissima School Cup. Per il terzo anno consecutivo a vincere è stato il liceo “Majorana”, che nel finale ha battuto il liceo “Leonardo”. Sotto canestro Roccaro ha fatto valere l’esperienza, portando a casa la terza coppa consecutiva. Il “Majorana” vince con il punteggio di 29 a 26.

In casa “Leonardo” di spessore la prestazione di Flavia Lombardo. Al terzo posto si piazza il Leonardo Sciascia di Alessandro Moricca. In gara anche il liceo classico “Empedocle”, che ha chiuso il quadrangolare all’ultimo posto. Nella gara dei tre punti vince Andrea Avanzato del Majorana, in coppia con Marco Evangelisti.

Speaker della giornata Paolo Rotondo e Giuseppe Midulla, la selezione musicale è stata affidata a Calogero Vetro All’evento anche la speciale partecipazione dei ragazzi dell’associazione Acuarinto.

Cristian Mayer: “L’obiettivo è fare appassionare più persone possibili alla pallacanestro, iniziando dalle scuole. Ringrazio gli istituti che hanno preso parte all’evento. Sarebbe bello portare questo grande entusiasmo anche domenica in occasione della sfida contro Rieti”.

Franco Ciani: “E’ un successo della società e di Cristian Mayer che ha voluto dare continuità a questo evento. E’ un progetto importante che porta le scuole agrigentine a vivere una giornata di pallacanestro insieme a noi”.