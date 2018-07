Campagna abbonamenti della Fortitudo Agrigento, biancazzurri sostengono Davide Morana

E’ iniziata da qualche settimana la campagna abbonamenti della Fortitudo Moncada Agrigento. La società biancazzurra ha scelto si sostenere una raccolta fondi benefica. Infatti, secondo quanto riferito dal club, chi si abbonerà potrà sostenere Davide Morana, siciliano che è stato colpito da una meningite batterica.

"Un gigante con il bel sorriso. La nostra campagna abbonamenti - fa sapere la Fortitudo Agrigento - è iniziata da qualche giorno, vogliamo ringraziare, chi sta continuando a credere nel progetto Fortitudo Agrigento. Ai nostri abbonati, abbiamo voluto regalare un volto speciale. Per farlo, ci siamo spinti oltre, scegliendo un “gigante” d’eccezione. Siciliano, coraggioso e dal sorriso coinvolgente: lui è Davide Morana. Il 25enne di Aspra è stato colpito da una meningite batterica. Oggi, Davide, ha gambe e braccia amputate. Il 25enne è un ex giocatore di basket e sta continuando a lottare come un vero “gigante”. Davide non ha cancellato il suo sorriso, tutt’altro. Il 25enne è tornato a camminare grazie a delle protesi donate da una raccolta fondi. Per questo, noi, come Fortitudo Moncada Agrigento abbiamo voglia di sostenere ancora la raccolta di Davide. Per farlo, chi sottoscriverà l’abbonamento, potrà anche donare una somma all’ormai nostro “gigante”, Davide Morana. Per chi volesse conoscere, nel dettaglio, la storia del 25enne di Palermo, può seguirlo su tutti i suoi canali social".