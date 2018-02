Sulla strada della Fortitudo Agrigento, ancora l'ex biancazzurro Albano Chiarastella

La Fortitudo Agrigento all’esame Biella. Il roster di coach Franco Ciani affronterà domani una delle squadre più forti dell’intero campionato. I biancazzurri ritroveranno Albano Chiarastella, ex capitano proprio della Moncada. Sette anni ad Agrigento, conquistando trofei e promozioni, adesso l’ex biancazzurro affronterà il suo passato.

All’andata fu Biella a conquistare i due punti, Chiarastella si prese le lacrime del diesse Cristian Mayer e gli applausi del suo ex pubblico. Evangelisti in settimana ha dichiarato: “Chiarastella? Uno dei giocatori più intelligenti con cui abbia mai giocato”. Agrigento giocherà al Biella Forum, coach Ciani dovrà fare a meno di Ruben Zugno, il giocatore continua spedita la riabilitazione. La partita è valevole per la 22esima giornata del campionato di A2 ovest.