"Gameday", la Fortitudo Moncada affronta Siena: Agrigento a caccia di punti

Non è una partita come le altre, quella tra Agrigento e Siena si candida ad essere come una delle partite più importanti della stagione.

La Fortitudo deve tornare a vincere, Siena è uno degli avversari che i biancazzurri hanno battuto poche volte. Una sorta di “bestia nera”, che ha sempre creato non pochi problemi. Sotto l’aspetto tattico, gli ospiti hanno cambiato qualcosa. Per i biancoverdi pronto all’esordio Kyzlink, per Agrigento Zilli è alla sua prima gara casalinga.

La Mens Sana di coach Mecacci non vorrà sbagliare, ma davanti a sé si trovare una Fortitudo Moncada “affamata”. All’andata fu Agrigento a cedere il passo ai biancazzurri. La partita si giocherà al Palamoncada di Porto Empedocle, Agrigento sta bene ed ha anche recuperato Marco Evangelisti. Il capitano ha dopo un periodo di stop è pronto a tornare.