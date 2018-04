La Fortitudo Agrigento a caccia di storia, quaranta minuti per centrare i play off

La Fortitudo Agrigento giocherà oggi la sua sfida da dentro o fuori. I biancazzurri di coach Franco Ciani, hanno la possibilità di giocarsi l’accesso ai playoff.

Un “ticket” che consentirebbe ai biancazzurri, di centrare per il quinto anno consecutivo un obiettivo che Agrigento sceglie di meritarsi.

I play off, passano da Roma e ironia della sorte, da Alessandro Piazza. Ex biancazzurro che ha fatto per anni le fortune della Fortitudo Agrigento.

I biancazzurri allenati da coach Franco Ciani, vanno a caccia di un risultato a tratti storico. Il binomio Ciani-Mayer ha regalato alla Fortitudo coppe, record e play off. Questo pomeriggio alle 18, la Fortitudo sarà in trasferta, i biancazzurri a testa alta contro l’Eurobasket Roma.