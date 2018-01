"Sculture" per il PalaMoncada, la Fortitudo accoglie l'accademia delle Belle arti

Sport e creatività, la Fortitudo Moncada accoglie l’accademia di Belle arti di Agrigento. Gli allievi del prestigioso istituto realizzeranno grandi pannelli di legno che saranno utili ad abbellire ancora di più il PalaMoncada di Porto Empedocle. Sotto l’attenta direzione del professore Alfredo Prado, l’accademia è pronta a mettersi a lavoro. La Fortitudo Agrigento, ha dato il benvenuto agli allievi dell’accademia delle Belle arti di Agrigento.

Alfredo Prado:"L'idea di coniugare sport e creatività ci ha subito entusiasmato. Sarà una piccola sfida portare il colore al Palamoncada di Porto Empedocle. Questa collaborazione è un modo per ribadire concetti che mi stanno a cuore, intanto l'importanza dello sport come veicolo di benessere, ma anche un invito rivolto ai nostri allievi dell'Accademia, per assistere alle partite di seria A2 della Fortitudo Moncada. È nostra intenzione realizzare grandi pannelli su legno che contribuiranno ad abbellire questa importante struttura dell'infaticabile presidente Moncada".