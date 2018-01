Forti raffiche di vento spazzano l'Agrigentino: alberi e pali sull'asfalto

Un albero in strada, lungo la statale 410, all'altezza di Naro e un palo Telecom abbattuto al suolo, in zona Colonia, a Canicattì. Il forte vento dai quadranti occidentali - per i quali la Protezione civile regionale aveva già ieri sera diramato l'allerta di "vigilanza generica" - sta creando danni e disagi nell'Agrigentino.

Sia a Canicattì, dove il palo Telecom è stato abbattuto, che a Naro, dove a causa del vento l'albero si è spezzato, sono già intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza la viabilità. Per oggi, sull'Agrigentino, - stando all'allerta della Protezione civile regionale - sono previsti anche dei forti temporali e grandinate, nonché mareggiate lungo le coste più esposte.