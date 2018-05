Cortile Allegra, stop alla fornitura idrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che le analisi microbiologiche, eseguite sul campione d’acqua prelevato in data 30 maggio 2018 presso il punto rete di Cortile Allegra n. 10, nel Comune di Raffadali, hanno evidenziato uno sforamento dei parametri dell’acqua.

Pertanto, in via cautelativa, è stata disposta la chiusura della fornitura idrica nel punto rete interessato dallo sforamento dei parametri riscontrato. Sarà cura della Società procedere alla pulizia della riserva idrica a servizio del punto rete in oggetto.

Si assicura, altresì, che gli operatori ed i tecnici del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della problematica riscontrata e per pervenire ad una rapida risoluzione della stessa. Sarà cura della Società informare circa l’esito delle verifiche effettuate.