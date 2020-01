"Qualcuno ha tappato i fori della Scala dei Turchi", Mareamico chiede più tutela

I buchi di pochi centimetri di diametro scoperti in una porzione della Scala dei Turchi sono stati "tappati". A darne annuncio è l'associazione ambientalista Mareamico, la stessa che aveva scoperto l'esistenza dei fori.

"Oggi - spiegano - rileviamo il fatto che gli stessi buchi sono stati, in maniera parecchio artigianale, coperti. Noi non sappiamo chi ha sfregiato la Scala dei turchi, e ovviamente non sapremo mai chi ha cercato goffamente di rimediare al danno arrecato, una cosa è certa: la Regione Sicilia deve intervenire sul bene in questione e fare in modo che l'area venga sorvegliata fisicamente, al fine di evitare qualsiasi danneggiamento e per impedire la fruizione nelle zone a rischio, per la sicurezza di tutti i visitatori".

L'associazione aveva giàin passato proposto di far parte di coloro che avrebbero potuto gestire il bene in convenzione con il privato, che è ancora oggi proprietario della scogliera.

.