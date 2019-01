Si sblocca la vertenza per gli stipendi dei forestali, la Uila: "Ora la riforma"

“Si sbloccano gli stipendi per i forestali, adesso ci aspettiamo un confronto con il governo per una riforma non più rinviabile”. Lo dicono i dirigenti della Uila di Agrigento Gero Acquisto e Giuseppe Plicato.

I sindacalisti aggiungono: “Dobbiamo segnalare che, finalmente, si è sbloccata la vicenda degli stipendi dei lavoratori della forestale che, loro malgrado, si sono ritrovati con enormi difficoltà sotto le festività nel percepire gli stipendi. Per gli operai a tempo determinato da questa settimana il salario sarà alla cassa regionale e verrà pagato il mese di novembre, mentre per gli operai a tempo indeterminato sarà esigibile l’acconto di dicembre. Si tratta di una prima risposta dopo tanti disagi che non sono più accettabili".