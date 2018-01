Sorpreso a rubare cavi di rame dai pozzetti dell'Enel, arrestato un 43enne

Sarebbe stato sorpreso a rubare cavi di rame. Non era arrampicato su qualche gigantesco palo, ma stava semplicemente districando i cavi dai pozzetti Enel distribuiti – in vari punti – lungo piazza Fontanelle, nell’omonimo quartiere. Ma prima di tranciare i cavi, per poi rapidamente caricarli nel portabagagli di un’autovettura, si sarebbe premurato – per evitare rischi – di staccare la corrente elettrica da una vicinissima cabina dell’Enel. Avrebbe dovuto, probabilmente secondo i suoi propositi, essere un colpo facile. In realtà, come hanno dimostrato i fatti, non aveva messo in conto la presenza della polizia di Stato. E così un quarantatreenne di Favara, S. A., è stato – nel tardo pomeriggio di venerdì – arrestato, in flagranza di reato, dagli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Dopo le formalità di rito, il quarantatreenne è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma Anghelone in attesa della convalida che, verosimilmente, verrà effettuata domani.

Ad accorgersi di quell’uomo che sembrava, in maniera anomala, rovistare fra i pozzetti dell’Enel è stato un poliziotto che stava transitando da piazza Fontanelle. Il poliziotto ha subito contattato i colleghi e chiesto rinforzi. Nel rione satellite di Agrigento, si sono precipitate le pattuglie della sezione “Volanti” che hanno trovato il quarantatreenne favarese con le mani nel sacco. Anzi, dentro i pozzetti dell’Enel. Mentre districava e tagliava i cavi di rame. Cavi che poi venivano – secondo l’accusa - ammassati all’interno del portabagagli di un’autovettura. Per l’ipotesi di reato di furto aggravato, l’uomo è stato dunque arrestato in flagranza di reato. Posti sotto sequestro i cavi di rame che, già domani, verranno misurati e pesati. Soltanto allora si potrà dunque avere piena contezza del colpo. Furto che, comunque, ieri si preannunciava già essere importante.