Scavi a Fontanelle, Open Fiber si scusa: "Sanzionata ditta"

"Open Fiber intende innanzitutto scusarsi con la popolazione di Agrigento per i disagi che un intervento così esteso come quello in corso può generare. La società compartecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti è infatti impegnata nella realizzazione di una rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica, infrastruttura che coprirà ben 19mila unità immobiliari grazie a un investimento privato di 7 milioni di euro". Lo fa sapere con una nota la società in seguito ai disagi segnalati a Fontanelle. La società stessa chiarisce: "Si tratta di una rete tra l’altro già disponibile in 5mila tra case, uffici e attività commerciali agrigentini. La realizzazione di questa opera, a costo zero per l’amministrazione comunale e la cittadinanza, richiede l’apertura di cantieri e scavi eseguiti in gran parte dei casi con una delle modalità maggiormente sostenibili: la mini-trincea, contrassegnata da un taglio su strada largo 10 centimetri e profondo dai 35 ai 50 centimetri. Contestuale allo scavo e alla posa dei cavi è il ripristino provvisorio: il taglio viene riempito con malta cementizia di colore rosa che necessita di almeno 30 giorni per l’assestamento. Trascorso questo tempo tecnico, sempre d’accordo con l’amministrazione comunale, si procede al ripristino definitivo: scarifica della sede stradale interessata dai lavori e stesa dell’asfalto a caldo".

"Quanto avvenuto a Fontanelle nei giorni scorsi - aggiunge Open Fiber - è stato immediatamente affrontato: una delle ditte incaricate è stata sanzionata, mentre si è proceduto a ricaricare le porzioni di ripristino provvisorio (all’incirca 10 metri sugli 8 chilometri già interessati dagli scavi) cedute a causa delle forti piogge registrate il 25 ottobre. L’intervento è stato portato a conoscenza dei competenti uffici comunali. Già nella giornata di lunedì avranno luogo i primi ripristini definitivi".