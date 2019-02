Botte da orbi a Fontanelle, due giovani in fuga all'arrivo della polizia

Cosa abbia innescato la diatriba prima e la scazzotta dopo non è chiaro. E’ certo invece che, ieri mattina, il quartiere di Fontanelle ha assistito ad una maxi lite – vere e proprie botte da orbi - in via Bonfiglio. A “scontrarsi” sono stati due giovani. Due ragazzi che sono riusciti a fuggire, a gambe levate, pochi minuti prima che arrivassero le pattuglie della polizia di Stato. Uno sarebbe anche rimasto ferito e, ieri, per tutta la giornata, gli agenti della sezione Volanti della Questura erano al lavoro per cercare di identificare i due contendenti e chiarire cosa effettivamente fosse accaduto.

I poliziotti della sezione Volanti, a quanto pare, sarebbero riusciti ad acquisire diverse testimonianze sul tafferuglio e hanno anche controllato l’area di via Bonfiglio per appurare se siano presenti o meno delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Fitto è, naturalmente, il riserbo degli investigatori. Sembra però scontato che dopo l’intervento nel quartiere periferico di Fontanelle, i poliziotti abbiano anche verificato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per capire se qualcuno vi abbia o meno fatto ricorso cercando aiuto dai sanitari in servizio. E’ scontato, naturalmente, che i poliziotti vogliano far chiarezza sull’accaduto che potrà però, comunque, avere conseguenze giudiziarie soltanto qualora venisse formalizzata una querela di parte. Il presunto ferito – non è appunto certo che vi sia – non dovrebbe essere, infatti, in gravi condizioni.