Conclusi i lavori, dopo oltre dieci anni riapre la biblioteca di Fontanelle

Domani mattina alle ore 10:30 riapre la biblioteca di Fontanelle. Presenti, con il sindaco Lillo Firetto e l'assessore Beniamino Biondi, anche alcune classi dell'istituto comprensivo di Fontanelle e la classe del liceo scientifico Majorana che nel percorso di alternanza scuola-lavoro è stata coinvolta per la realizzazione di questo progetto, accompagnate dai dirigenti scolastici.

"Un obiettivo raggiunto con impegno e determinazione - commenta l'assessore alle biblioteche Beniamino Biondi - che restituisce finalmente al quartiere di Fontanelle uno spazio di aggregazione socio-culturale estremamente importante per l'intera comunità. La Biblioteca riapre gli storici locali dopo più di dieci anni dalla sua improvvisa chiusura, e soprattutto dopo aver finito di essere un triste deposito di libri senza alcuna possibilità di fruizione al pubblico. In alcuni mesi di intenso lavoro si è provveduto alla ricollocazione dei volumi, alla sistemazione dei servizi igienici e dell'impianto di riscaldamento, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla sistemazione di un'area dedicata ai bambini con numerosi libri di gioco".

Biondi aggiunge: "La sala lettura comprende tavoli e sedie per circa 20 utenti e sarà immediatamente riattivato anche il sistema di prestito dei volumi. Questa iniziativa serve anche a dotare la città di uno spazio utile per riunioni ed eventi culturali, anche a fini associativi così come spesso viene richiesto, e rientra nell'impegno complessivo di tutta l'amministrazione comunale per la riapertura di tutte le sedi periferiche collegate alla Biblioteca La Rocca".