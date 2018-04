Dopo piazza Concordia si pensa pure allo spiazzo Madonna della Catena: cercasi fondi

Prima piazza Concordia. Poi, forse, se verranno intercettati i fondi di un bando, anche lo spiazzo urbano di piazza Madonna della Catena. L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Lillo Firetto e il suo vice Elisa Virone, hanno incontrato stamani, nei locali della parrocchia di Villaseta, una delegazione di residenti del rione.

"Abbiamo illustrato loro le attività in corso e in programma da parte dell’amministrazione a beneficio del quartiere - ha spiegato Firetto - . Abbiamo parlato dell’intervento di prossimo avvio in piazza Concordia, a valere sui fondi del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L’intervento prevede opere di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, per un importo complessivo di circa due milioni di euro. Abbiamo illustrato i contenuti del progetto e il confronto che ne è nato è stato utile occasione - argomenta il sindaco - di dialogo, aperto e produttivo, con chi vive il quartiere. Dopo questo progetto, attualmente in avvio, dopo la riapertura dell’impiantistica sportiva, che è già una realtà, la nostra attenzione per Villaseta rimane massima. Per questo intendiamo intercettare anche i fondi di un bando, al fine di riqualificare lo spazio urbano di piazza Madonna della Catena".

"L’intervento di riqualificazione urbana ha anche una funzione direttamente orientata all’aspetto sociale che è quella di recuperare alla fruizione collettiva uno spazio in atto sottoutilizzato e non valorizzato, rigenerandolo e restituendo decoro e sicurezza, per farne luogo di incontro e aggregazione, aderendo così in tal senso alle finalità proprie dell’avviso regionale. Anche in questo caso abbiamo raccolto il punto di vista dei cittadini, e attivato un prezioso dialogo che auspichiamo prosegua".