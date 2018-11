Reclama i fondi per il ricovero dei disabili, Comune cita in giudizio l'Asp

Reclama una quota di compartecipazione del 50 per cento dell’ammontare della spesa sostenuta, decurtata dalla quota regionale e da quella di compartecipazione dell’assistito, per il ricovero in idonee comunità alloggio di 12 campobellesi affetti da disabilità psichica. Il Comune di Campobello di Licata, chiedendo i fondi, ha citato in giudizio – davanti al tribunale civile – l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’udienza si terrà il 27 novembre.

L’Asp 1 ha deciso di costituirsi in giudizio e di affidare l’incarico di difesa e rappresentanza ad un avvocato esterno all’ente.