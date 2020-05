Accoglienza e sicurezza dei migranti, in arrivo più di un milione di euro

L'assemblea Regionale Siciliana ha appena approvato, nell'ambito dell'art. 9 della Finanziaria, un emendamento presentato da Claudio

Fava che stanzia 1,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni di Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa. I soldi saranno utili nell'operazioni di accoglienza in sicurezza delle persone migranti.



"Una misura - afferma il presidente dell'Antimafia - doverosa, perriconoscere lo sforzo sostenuto dai Comuni e dalle comunità impegnati

in prima fila su accoglienza, come avevano richiesto i sindaci di Pozzallo e Lampedusa e che contribuirà a rimuovere la vergogna di

baraccopoli e tendopoli, restituendo dignità alle persone che oggi ci vivono in una pericolosa situazione sanitaria, indecente anche sul piano del diritto."



