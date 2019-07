Scontro fra auto e moto in contrada Fondacazzo: 26enne ferito dopo l'incidente

Un ventiseienne di Agrigento è rimasto ferito, ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dopo un brutto incidente stradale verificatosi, nella notte fra domenica e ieri, in contrada Fondacazzo, a poche decine di metri dal viadotto Morandi. A scontrarsi – per cause che, ieri, risultavano essere ancora in corso d’accertamento da parte della polizia di Stato – sono stati un’autovettura: una Golf Volkswagen e un ciclomotore: un Piaggio Beverly. Sul due ruote c’era il ventiseienne, mentre al volante dell’utilitaria c’era un pensionato agrigentino di 73 anni. Ad avere la peggio, nell’impatto, è stato il giovane che è stato sbalzato dalla sella.

Sul posto, scattato l’allarme, si è precipitata un’autoambulanza del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Mentre i sanitari si sono occupati dei soccorsi, trasferendo il ferito all’ospedale di contrada Consolida, i poliziotti – per ore ed ore – si sono invece premurati di effettuare tutti i rilievi tecnici di rito per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Ieri, la ricostruzione risultava essere ancora in corso.

Il ventiseienne agrigentino, giunto in pronto soccorso, è stato sottoposto a tutti gli esami sanitari ritenuti necessari dai medici che erano di turno. Ha riportato traumi non gravi, per sua fortuna.