Saltano le fogne sul Lungomare, strada invasa dai liquami

Saltano ancora le fogne a San Leone. Come testimonia la foto realizzata da un cittadino, infatti, nell'area del Lungomare che consente di accedere al porticciolo turistico, nella serata di ieri le condotte hanno riversato in strada dei reflui fognari.

Le cause non sono note, ma potrebbe trattarsi di una nuova occlusione dovuta a corpi estranei finiti in condotta o ad un afflusso straordinario. Ad ogni modo sul posto sta operando la Girgenti Acque che dovrebbe aver già risolto il problema e riportato la situazione alla normalità.

Si tratta, purtroppo, del'ennesimo caso questa estate.