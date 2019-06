Spiagge piene e strada invasa dalla fogna: che disastro a San Leone

SI ostruiscono le condutture fognarie e una porzione di viale delle Dune viene invasa dai liquami, proprio mentre le spiagge erano affollate di bagnanti.

Il fatto è avvenuto oggi, intorno all'ora di pranzo. A segnalarlo, come sempre, è l'associazione ambientalista "Mareamico".

"A San Leone, come accade spesso, sono scoppiate le fognature e le stesse sono finite per invadere la sede stradale del viale delle Dune, affollato di villeggianti provenienti da tutta la provincia - spiega -. Probabilmente si è ostruita la condotta, per causa dalla scarsa pendenza e per la cronica mancata manutenzione. Viene un dubbio: siamo solo sfortunati o questa rottura domenicale è un sabotaggio, per tornare alla gestione privata? Quanto successo - conclude - rappresenta un danno di immagine incalcolabile per la città di Agrigento".

Sui luoghi si è recato immediatamente il sindaco Lillo Firetto. Il primo cittadino ha demandato alla Polizia Municipale di accertare cause e responsabilità ed ha immediatamente inviato una diffida a Girgenti Acque affinchè si eseguano al più presto i lavori di riparazione e ripristino dei luoghi. Chiesta anche l'immediata verifica all'Asp per accertare eventuali rischi per la salute pubblica. "Questa situazione è inaccettabile anche se fossimo stati a dicembre - ha detto Lillo Firetto. - Oggi, in piena stagione balneare, questa rottura è ancora più grave e vanno immediatamente accertate le responsabilità".