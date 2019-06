Sversamento fognario a Seccagrande, Girgenti Acque: "Qualcuno ha incendiato sterpaglie"

Sversamento di reflui fognari in contrada Seccagrande a Ribera, a monte del fatto denunciato e segnalato dall'associazione ambientalista Mareamico vi sarebbere un danneggiamento provocato, più o meno volontariamente, dall'esterno.

"La gestione commissariale di Girgenti Acque - si legge in una nota - conferma che è stato possibile intervenire sui luoghi con uomini e mezzi adeguati, con immediatezza, a seguito della casuale e purtroppo non immediata conoscenza dei fatti, causati da un incendio che ha danneggiato la conduttura. E’ stato possibile limitare il danno grazie ad un intervento protrattosi durante le ore notturne, consistito nell’interruzione del flusso, prelievo e trasferimento del refluo tramite autoespurgo e ripristino della condotta. Il danno - dice la nota - come detto, è stato causato dall’imprudenza di chi ha ammassato sterpaglie nel vallone che sono state incendiate; di tale circostanza la gestione commissariale si riserva di effettuare segnalazione alle autorità competenti".

I commissari auspicano una "proficua collaborazione tra cittadini e la gestione del servizio Idrico integrato, dando priorità alla tempestiva segnalazione di situazioni percepite come potenzialmente pericolose o di malfunzionamenti che possono provocare interruzioni del servizio, danni all’ambiente o ai beni privati o pubblici, al fine di consentire un intervento immediato". Il riferimento, già chiaro, proprio a Mareamico diventa una certezza con le ultime parole della nota, in cui si invita, di fatto a non "limitanrsi, come nel caso in specie, alla diffusione della notizia a mezzo dei social media".