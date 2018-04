"Spaccio di droga", disposto foglio di via per 39enne palermitano

L’ufficio Misure di prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un 39enne di Palermo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura del foglio di via, in questo caso su segnalazione dei carabinieri di Agrigento, impone l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza ed il contestuale divieto di ritorno nel comune dal quale è stato allontanato, senza la preventiva autorizzazione. Per i prossimi tre anni, tranne autorizzazioni, l'uomo non potrà più rimettere piede ad Agrigento.