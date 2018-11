"Armi, droga, furti e truffa", siglati otto fogli di via obbligatori

Otto fogli di via obbligatori - che impongono l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza ed il contestuale divieto di ritorno nella città dal quale è stato allontanato, senza la preventiva autorizzazione - sono stati firmati dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma. Ecco chi sono i destinatari e per quale motivo si è arrivati ai fogli di via obbligatori.

Su segnalazione dei carabinieri di Sambuca di Sicilia è stato applicato il foglio di via obbligatorio a R. M., 40 anni, domiciliato a Palermo, resosi responsabile del reato di porto di armi, attività venatoria non consentita. Su segnalazione del reparto Operativo carabinieri di Agrigento il foglio di via - per tre anni - è stato applicato a: L. A., 30 anni, di Grotte, resosi responsabile dell'ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Foglio di via obbligatorio - su segnalazione dei militari dell'Arma di Menfi - a C. P., 18 anni, abitante a Palermo, resosi responsabile del reato di furto aggravato. Sempre su segnalazione dei carabinieri di Menfi è stato applicato il foglio di via obbligatorio a C. F., 37 anni, di Palermo, resosi responsabile del reato di furto aggravato.

Stesso provvedimento - su segnalazione del commissariato di polizia di Porto Empedocle - per D. R., 30 anni, di Cattolica Eraclea, resosi responsabile del reato di ricettazione e riciclaggio. Su segnalazione della stazione carabinieri di Santa Margherita Belice è stato applicato il foglio di via obbligatorio a D. N. L., 66 anni, di Castelvetrano, resosi responsabile del reato di truffa aggravata. Su segnalazione della stazione carabinieri di Naro, per tre anni è stato applicato il foglio di via a C. F., 47 anni, di Licata, resosi responsabile del reato di violenza privata e minaccia. Su segnalazione del commissariato di polizia di Sciacca, infine, è stato applicato il foglio di via dallo stesso territorio per il periodo di anni 3 a R. G. classe 1995, abitante a Palermo.