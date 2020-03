Flash mob contro il Coronavirus: Sconfiggere la paura cantando "Viva San Calò"

Alle ore 18:00 in punto, le strade delle città si sono animate con le note dell'inno italiano e con i canti della musica popolare. Sono in tanti i cittadini che, anche nell'Agrigentino, hanno dato vita ai flash mob promossi in tutta Italia per esorcizzare la psicosi del Coronavirus.

Dai balconi - di Agrigento e di altri paesi della provincia -, i cittadini sono tornati a manifestare il loro calore e la voglia di stare insieme e fare festa. Tutte cose che, al momento, sono limitate dalle direttive imposte dal Dpcm per evitare la diffusione del virus. Fra i canti intonati dagli agrigentini, non poteva mancare il "W San Calò", un'invocazione dunque al santo nero per liberare la città dalla minaccia Coronavirus.