"Fiumi" di hashish fra le mani dei giovani: 12 finiscono nei guai

Circola troppa droga fra i giovanissimi. Non è la prima volta che si dice, né probabilmente sarà l'ultima. A dimostrare che, nell'Agrigentino, scorrano dei "fiumi" di "roba" sono stati i controlli delle ultime ore dei carabinieri. Undici giovani, fra cui 5 minorenni, sono stati segnalati – quali consumatori abituali di droghe - alla Prefettura. Un ventitreenne è stato, invece, denunciato alla Procura per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish.

Ad Agrigento sono stati ben 10 i giovanissimi – fra cui un sedicenne e quattro diciassettenni – segnalati alla Prefettura. Tutti, durante i controlli fra la via Atenea e il viale Della Vittoria, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di “roba”.

A Favara, invece, durante un posto di blocco dei militari della tenenza cittadina, prima è stato segnalato alla Prefettura un ventunenne perché trovato in possesso di una dose di hashish e poi è stato denunciato, alla Procura, il ventitreenne che aveva con se sei grammi di droga.