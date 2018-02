Da due anni sono senza linea "3/", inferociti i residenti di via Farag

Sono trascorsi quasi due anni da quando, il 4 agosto del 2016, centinaia di agrigentini residenti di via Farag e dell'intera area Fiume Naro-Cannatello presentarono, al sindaco Lillo Firetto, una petizione popolare con tanto di firme per chiedere all'amministrazione comunale il ripristino della linea 3/ della Tua, la società che gestisce il trasporto urbano in città. Una linea che dalla via Farag arrivava alla foce del fiume Naro.

“Da allora – scrive Francesco Sansone, portavoce dei residenti e maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza che da sempre si occupa del problema – non abbiamo ottenuto alcuna risposta dagli organi preposti ne tantomeno la questione ci risulta sia stata discussa o affrontata come chiedevamo. La soppressione di questa corsa - ricorda – ci ha causato e continua a causarci notevoli disagi soprattutto agli anziani che devono percorrere fino a 5 chilometri a piedi per potere raggiungere la rotatoria di via Magellano. Una volta il Comune ci disse che i problemi erano di natura economica ma si tratta di neanche 4 chilometri di strada che risolverebbero i problemi logistici di centinaia e centinaia di persone”.

Sansone ricorda inoltre di avere segnalato all'amministrazione comunale quelli che sono gli altri disagi per i cittadini della zona. “Le autovetture che transitano nella zona – conclude non rispettano i limiti di velocità di 50 chilometri orari, causando un pericolo soprattutto per bambini ed anziani. Abbiamo bisogno di nuova e piu adatta segnaletica stradale e i dossi artificiali come quelli della zona di via Cavaleri Magazzeni”.