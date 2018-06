"Fiume" di pioggia invade le strade, donna resta intrappolata nell'auto

Una donna è rimasta intrappolata nella propria auto, in balia del "fiume" d'acqua che si è formato a Monserrato, durante il recente acquazzone. L'allarme - si legge sul quotidiano La Sicilia - è scattato grazie alla segnalazione di alcuni residenti che, notanto l'auto impantanata, hanno chiamato i numeri d'emergenza.

In attesa dell'arrivo dei soccorritori, alcuni passanti hanno cercato di liberare i tombini otturati, dopo che la donna aveva iniziato a suonare il clacson, attirando l'attenzione dei residenti del quartiere. L'episodio è avvenuto in via Fra Simone da Lentini, una delle arterie di passaggio di Monserrato.

Tra i soccorritori anche un ispettore della polizia in pensione che, indossati gli stivaletti, è sceso in strada a liberare le caditoie, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno completato l'intervento.